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Запишите число которое будет целым, но не натуральным
Запишите число которое будет целым, но не натуральным
Ответ(ы):
Ответил Гость:
Число 0 , оно целое , но не натурально .
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