Запишите число, которое представлено в виде суммы разрядных слагаемых: а) 2 х 10³ + 4 х 10² + 5 х 10 + 8; б) 7 х 10³ + 2 х 10² + 0 х 10 + 1; в) 9 х 10² + 3 х 10 + 3; г) 4 х 10³ + 1 х 10² + 1 х 10 + 4. Помогите пожалуйста.

Математика
Запишите число, которое представлено в виде суммы разрядных слагаемых: а) 2 х 10³ + 4 х 10² + 5 х 10 + 8; б) 7 х 10³ + 2 х 10² + 0 х 10 + 1; в) 9 х 10² + 3 х 10 + 3; г) 4 х 10³ + 1 х 10² + 1 х 10 + 4. Помогите пожалуйста.
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А)2908 б)7201 в)933 г)4114
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