Запишите число которое в натуральном ряду является предыдущим к числу 1)42;2)215;3) 3 240.

Запишите число которое в натуральном ряду является предыдущим к числу 1)42;2)215;3) 3 240.

Ответ(ы):

Ответил Гость:
1) 41 ; 2) 214 ; 3) 3 239.
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