Запишите число которые называют при счете сразу за числом 37 99 49 20

Запишите число которые называют при счете сразу за числом 37 99 49 20

Ответ(ы):

Ответил Гость:
После 37 38, после 99 100, после 49 50 и после 20 21
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