Запишите число равное данному так чтобы запись не содержала скобок А) -(-(+1)) б) -(-(-1)) в) -(-(-(-(-(-1))))) Поооож!

Математика
Запишите число равное данному так чтобы запись не содержала скобок А) -(-(+1)) б) -(-(-1)) в) -(-(-(-(-(-1))))) Поооож!
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