ЗАПИШИТЕ ЦИФРАМИ ЧИСЛА;двадать два миллиона три тысячи восемь.двадцать восемь миллионов пятнадцать тысяч триста два.пятьсот семь миллионов восемьдесят тысяч.один миллиард деся ть миллионов девять тысяч.четыреста двадц...

ЗАПИШИТЕ ЦИФРАМИ ЧИСЛА;двадать два миллиона три тысячи восемь.двадцать восемь миллионов пятнадцать тысяч триста два.пятьсот семь миллионов восемьдесят тысяч.один миллиард деся ть миллионов девять тысяч.четыреста двадцать три миллиарда триста сорок миллионов шестьсот тысяч девятсот восемьдесят.пятьдесят два миллиарда восемь тысячь двенадцать.семьсот семьдесят семь миллиардов шестьдесят восемь тысяч .девять миллиардов пятьдесят пять тысяч