Запишите цифрами десятичную дробь а) восемь целых двести шесть тысячных б) двадцать целых пятнадцать тысячных в) одна целая одна тысячная
Разное
Запишите цифрами десятичную дробь а) восемь целых двести шесть тысячных б) двадцать целых пятнадцать тысячных в) одна целая одна тысячная
Ответ(ы):
Гость:
A)8,206 b)20,015 v)1,001
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