Запишите цифрами десятичную дробь а) восемь целых двести шесть тысячных б) двадцать целых пятнадцать тысячных в) одна целая одна тысячная

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Запишите цифрами десятичную дробь а) восемь целых двести шесть тысячных б) двадцать целых пятнадцать тысячных в) одна целая одна тысячная

Автор: Гость