Запишите данный номер на английском:8-965-846-57-56 Номер выдуманный:з
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Запишите данный номер на английском:8-965-846-57-56 Номер выдуманный:з
Ответ(ы):
Гость:
Eight - nine hundred sixty five - eihgt hundred fourty six - fifty seven - fifty six
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