Запишите десятичную дробь в виде несократимой обыкновенной дроби: 0,48, 0,088, 1,25, 0,75, 0,004. пожалуйста очень надо побыстрее

Математика

Запишите десятичную дробь в виде несократимой обыкновенной дроби: 0,48, 0,088, 1,25, 0,75, 0,004. пожалуйста очень надо побыстрее

Автор: Гость