Запишите десятичную дробь в виде несократимой обыкновенной дроби: 0,48, 0,088, 1,25, 0,75, 0,004. пожалуйста очень надо побыстрее
Математика
Запишите десятичную дробь в виде несократимой обыкновенной дроби: 0,48, 0,088, 1,25, 0,75, 0,004. пожалуйста очень надо побыстрее
Ответ(ы):
Гость:
0,48= 12/25 0,088 =11/125 1,25 = 5/4 0,75 = 3/5 0,004= 1/250
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