Запишите дробь 2/5 в виде процентов 1) 25% 2) 40% 3) 52% 4)другой ответ
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Запишите дробь 2/5 в виде процентов 1) 25% 2) 40% 3) 52% 4)другой ответ
Ответ(ы):
Гость:
40% если 100% разделить 5 и умножить на 2 получим 40
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