Запишите двузначные числа при умножении единиц которых на 3 применяется равенств?? 5*3 ровно 15
Математика
Запишите двузначные числа при умножении единиц которых на 3 применяется равенств?? 5*3 ровно 15
Ответ(ы):
Гость:
53 = 5 * 3 = 15 35 = 3 * 5 = 15
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