запишите функцию y=Kx формулой,чтобы её график был параллелен графику функции:1)y=-3x+9; 2) y=-0,5x+6; 3) y=1,5x-2. постройте в одной координатной пло скости их графики и проверьте их параллельность.ребята сроочноо! н...

запишите функцию y=Kx формулой,чтобы её график был параллелен графику функции:1)y=-3x+9; 2) y=-0,5x+6; 3) y=1,5x-2. постройте в одной координатной пло скости их графики и проверьте их параллельность.ребята сроочноо! нужна ваша помащь!