Запишите и вычислите. а) Сумму произведения и частного чисел 8 и 2. б) Куб разности чисел 8 и 2. в) Разность кубов чисел 8 и 2. Помогите пожалуйста.

Математика

Запишите и вычислите. а) Сумму произведения и частного чисел 8 и 2. б) Куб разности чисел 8 и 2. в) Разность кубов чисел 8 и 2. Помогите пожалуйста.

Автор: Гость