Запишите и вычислите. а) Сумму произведения и частного чисел 8 и 2. б) Куб разности чисел 8 и 2. в) Разность кубов чисел 8 и 2. Помогите пожалуйста.
Математика
Запишите и вычислите. а) Сумму произведения и частного чисел 8 и 2. б) Куб разности чисел 8 и 2. в) Разность кубов чисел 8 и 2. Помогите пожалуйста.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
А) 8*2-8/2=16-4=12 б) (8-2)^3=6^3=6*6*6=36*6=216 в) 8^3-2^3=8*8*8-2*2*2=512-8=504
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