Запишите их правильно. ПРИШЕЛСЕНТЯБРЬНАСТУПИЛАОСЕНЬПОКРАСНЕЛИЯГОДЫРЯБИНЫПОСПЕВАЕТКЛЮКВАЖЕЛТЕЕТЛИСТВА.

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Запишите их правильно. ПРИШЕЛСЕНТЯБРЬНАСТУПИЛАОСЕНЬПОКРАСНЕЛИЯГОДЫРЯБИНЫПОСПЕВАЕТКЛЮКВАЖЕЛТЕЕТЛИСТВА.
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Автор: Гость
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Гость:
Пришёл сентябрь наступила осень покраснели ягоды рябины поспевает клюква желтеет листва
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