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ЗАПИШИТЕ КАК МОЖНО БОЛЬШЕ УСТОЙЧИВЫХ ВЫРАЖЕНИЙ,ПОСЛОВИЦ,ПОГОВОРОК СО СЛОВОМ язык. ОБЪЯСНИТЕ ИХ ЗНАЧЕНИЕ ,, ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА ДАМ 20 БАЛЛОВ
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Лови : Язык-мой враг. Язык без костей-наговорит с три короба. Мели Емеля языком-твоя неделя. Языком мели-да не заговаривайся. Болтун с длинным языком-находка для врага. Язык -как помело.
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