Запишите как вы понимаете значение выражения перенять Славу из сказания о кожемяке
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Запишите как вы понимаете значение выражения перенять Славу из сказания о кожемяке
Ответ(ы):
Гость:
Перенять Славу-значит у кого-то отобрать и забрать себе. Здесь понятнее пример из спорта.Какой-то спортсмен несколько лет подряд держит первое место в мире по какому-то виду спорта,а тут приходит какой-то молодой и получает,зарабатывает золото,то есть он отобрал пальму первенства,тюе. перенял Славу.Так же и Кожемяка оказался сильнее.
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