Запишите какое либо число кратное каждому из чисел 9 и 18

Математика
Запишите какое либо число кратное каждому из чисел 9 и 18
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
18, 36, 54, 72, 90 и так далее
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Алгебра
Найдите значение выражения 0,6(4x-14)-0,4(5x-1) при x=4 1/6
Ответить
Математика
Перше число 84. Друге число становить 75 % першого, а третє - 50 % суми першого і другого. Знайдіть середнє арифметичне цих трьох чисел. 73,5 70,5 ...
Ответить
Алгебра
Решите задачу выделяя три этапа математического моделирования В книге 140стр в пятницу знайка прочитал в 1,2 раза меньше страниц чем в субботу и на...
Ответить
Русский язык
полный разбор слова береза
Ответить
Математика
42-k=72:4. .b+26=70..b+13*2=70
Ответить
Математика
Запиши число 708 в виде суммы разрядных слагаемых
Ответить
Русский язык
Фанетический разбор слова вейся
Ответить
Математика
Какое число продолжит ряд :8 4 12 16 28
Ответить
Английский язык
Может ли быть людина успишною без интернета
Ответить
Физика
Какова масса нейтрона. И какфотоны света сменяются с электродами?
Ответить