Запишите какое либо число кратное каждому из чисел 9 и 18
Математика
Запишите какое либо число кратное каждому из чисел 9 и 18
Ответ(ы):
Гость:
18, 36, 54, 72, 90 и так далее
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