Запишите ход рассуждений мальчик закрыл чемодан на замок с кодом который состоит из трех цифр он запомнил что первая цифра 3 вторая больше 6 а третью забыл; сколько времени потребуется мальчику чтобы открыть замок на верника ...
Математика
Запишите ход рассуждений мальчик закрыл чемодан на замок с кодом который состоит из трех цифр он запомнил что первая цифра 3 вторая больше 6 а третью забыл; сколько времени потребуется мальчику чтобы открыть замок на верника если на проверку в одной комбинации требуется одна минута
Ответ(ы):
Гость:
13 вариантов По моему, это верно) Удачи))
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