Запишите координаты точек, расположенных между точками A и B. P.S На координатном луче. A 989 B 1000
Математика
Запишите координаты точек, расположенных между точками A и B. P.S На координатном луче. A 989 B 1000
Ответ(ы):
Гость:
Перечислить можно только целые координаты: 990, 991, 992, 993. 994, 995, 996. 997, 998, 999.
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