Запишите координаты точек, расположенных на расстоянии: 1. 1 ед от точки M (7); 2. 8 ед от точки K (8)
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Запишите координаты точек, расположенных на расстоянии: 1. 1 ед от точки M (7); 2. 8 ед от точки K (8)
Ответ(ы):
Гость:
1. 6 и 9 2. 0 и 16 вот сэти точки
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