Запишите местоимения которые вы использовали при определении рода имен существи??ельных укажите их лицо число род

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Запишите местоимения которые вы использовали при определении рода имен существи??ельных укажите их лицо число род
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Например:девочка (она3л. моя1л.ж.р.) папа(он 3л.мой.1л.м.р.) небо(оно3л.мое1л.ср.р.)
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