Запишите наибольшее трехзначное число наибольшим общим делителемкоторого и числа 252 является число42

Математика
Запишите наибольшее трехзначное число наибольшим общим делителемкоторого и числа 252 является число42
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Делим число 252 на 42 и олучаем число 6. теперь нам надо найти наибольшее взаимопростое число относительно 6, при умножении которого на 42 получится 3-хзначное число. это число 23. теперь умножаем его на 42 и получаем 966 => ответ: 966
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