Запишите наименшее число удовлетворяющее условию Аgt; 117834. округлите это число то сотен тысяч а затем до десятков тысяч.

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Запишите наименшее число удовлетворяющее условию Аgt; 117834. округлите это число то сотен тысяч а затем до десятков тысяч.

Автор: Гость