Запишите наименьшее натуральное число,кратное:1)числам 2и3,числам6и 8,числам9и12 чис??ам 15и 21 сроооочноо пожалуйста поиогите

Математика
Запишите наименьшее натуральное число,кратное:1)числам 2и3,числам6и 8,числам9и12 чис??ам 15и 21 сроооочноо пожалуйста поиогите
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Гость:
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