Запишите название островов и архипелагов расположенных в Индийском океане, Тихом, Атлантическом и СЛО? Заранее спасибо !

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В Тихом океане находятся свыше 25 000 островов, что больше, чем во всех остальных океанах вместе взятых. Острова : Галапагос, Пасхи, Кокос, Бора-бора, Пукапука, Острова Раевского Архипелаги: Гавайские острова, Самоа, Палау, Индонезия, Филиппинский архипелаг, Архипелаг Хуана Фернандеса