Запишите название островов и архипелагов расположенных в Индийском океане, Тихом, Атлантическом и СЛО? Заранее спасибо !
География
Запишите название островов и архипелагов расположенных в Индийском океане, Тихом, Атлантическом и СЛО? Заранее спасибо !
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В Тихом океане находятся свыше 25 000 островов, что больше, чем во всех остальных океанах вместе взятых. Острова : Галапагос, Пасхи, Кокос, Бора-бора, Пукапука, Острова Раевского Архипелаги: Гавайские острова, Самоа, Палау, Индонезия, Филиппинский архипелаг, Архипелаг Хуана Фернандеса
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Математика
Русский язык
Помогите написать письмо другу , чтобы оно содержало повествовательные , вопросительные и побудительные предложения. Расскажи ему о том , как ты пр...
Математика
Математика