Запишите обозначение, аналитическую и геометрическую модели числового промежутка: (Луч с концом в точке 7). Сколько натуральных чисел принадлежит данному лучу?
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Запишите обозначение, аналитическую и геометрическую модели числового промежутка: (Луч с концом в точке 7). Сколько натуральных чисел принадлежит данному лучу?
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