Запишите обыкновенную дробь в виде десятичной.Вычислите.5) 6 1/4×3,3=? 6)11/50 ×3,3=? 7) 4 1/2×5,4=? 8)6,5×1/2=?
Математика
Запишите обыкновенную дробь в виде десятичной.Вычислите.5) 6 1/4×3,3=? 6)11/50 ×3,3=? 7) 4 1/2×5,4=? 8)6,5×1/2=?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
6 14 = 6,25 1150 =0,22 4 12 = 4,5 12 =0,5 6 14 x 3,3 =6 ,25 x 3,3 =20,625 1150 x 3,3 = 0,22 x 3,3 =0,726 4 12 x 5,4 = 4,5 x 5,4 = 24,30 6,5 x 12 = 6,5 x 0,5 = 3,25
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Литература
Математика
Запишите цифрами число, в котором: а) 1 десяток 3 единицы 2 десятых и 7 сотых; 8 единиц 1 десятая 6 сотых и 5 тысячных. Срочно!!!
Английский язык
Математика
Составь программу действий и вычисли 10+40:5:2*3:6,30:6*7-21:3+0:8,20:4-3*6:9+4*4:8,6*4:8*5-35:5+0*7