запишите однокоренные слова группами после проверочных слов сиделка седина усидчивый просед поседеть сиденье лепка липучка липкий вылепить
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запишите однокоренные слова группами после проверочных слов сиделка седина усидчивый просед поседеть сиденье лепка липучка липкий вылепить
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Сидеть - сиделка, сиденье, усидчивый Седенький - седина, поседеть, просед лепит - лепка, вылепить липнуть - липучка, липкий
Гость:
Сиделка-сидя, сиденье, посидеть, усидчивый. Седина-просед, поседеть. Лепка-вылепить, лепить. Липучка-липкий, липить.
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