Запишите определяя вид глагола и выделяя суффиксы причастий. Сидеть-сидевший, строить-строивший, везти-вёзший,нести-нёсший,таять-таявший,засеять-засеявший, погасить-погасивший. 50 баллов
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Запишите определяя вид глагола и выделяя суффиксы причастий. Сидеть-сидевший, строить-строивший, везти-вёзший,нести-нёсший,таять-таявший,засеять-засеявший, погасить-погасивший. 50 баллов
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
везти-вёзший,нести-нёсший,таять-таявший,засеять-засеявший, погасить-погасивший.
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