Запишите отношение чисел 145 и 18 выберите один из 5 вариантов ответа 1) 145 -18 2)145/18 3)145+18 4)145*18 5)(145+18)/(145-18)

Математика

Запишите отношение чисел 145 и 18 выберите один из 5 вариантов ответа 1) 145 -18 2)145/18 3)145+18 4)145*18 5)(145+18)/(145-18)

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