Запишите отношение чисел 145 и 18 выберите один из 5 вариантов ответа 1) 145 -18 2)145/18 3)145+18 4)145*18 5)(145+18)/(145-18)

Математика
Запишите отношение чисел 145 и 18 выберите один из 5 вариантов ответа 1) 145 -18 2)145/18 3)145+18 4)145*18 5)(145+18)/(145-18)
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Гость:
Эм 145/18  и ответ 2............
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