Запишите первые 11 членов геометрической прогрессии, если известно, что ее знаменатель равен 1,5 а шестой член равен 2 Решите пожалуйста срочно с решением обязательно

Алгебра

Запишите первые 11 членов геометрической прогрессии, если известно, что ее знаменатель равен 1,5 а шестой член равен 2 Решите пожалуйста срочно с решением обязательно

Автор: Гость