Запишите первые 11 членов геометрической прогрессии, если известно, что ее знаменатель равен 1,5 а шестой член равен 2 Решите пожалуйста срочно с решением обязательно
Алгебра
Запишите первые 11 членов геометрической прогрессии, если известно, что ее знаменатель равен 1,5 а шестой член равен 2 Решите пожалуйста срочно с решением обязательно
Ответ(ы):
Гость:
А6=a1*q^5 a1*(3/2)^5=2 a1=2:243/32=2*32/243=64/243 a2=64/243*3/2=32/81 a3=32/81*3/2=16/27 a4=16/27*3/2=8/9 a5=8/9*3/2=4/3 a6=2 a7=2*3/2=3 a8=3*3/2=9/2 a9=9/2*3/2=27/4 a10=27/4*3/2=81/8 a11=81/8*3/2=243/16
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Запишите словами простые и составные числительные. 1)600 г свинины без костей.2)с 2 столовыми ложками растительного масла.3)в 100 г сыра "Гауда". 4...
Математика
Информатика
1.дано целое число n>-10 составьте программу которая вычисляет сумму через от -10 до n 2.дано целое число n (n<100) составьте программу кот...
Русский язык