Запишите пять первых членов последовательности двухзначных чисел, кратных числу 5, взятых в порядке убывания. Запишите пять первых членов последовательности натуральных чисел, дающих при делении на 7 остаток 2, взятых в порядк...
Алгебра
Запишите пять первых членов последовательности двухзначных чисел, кратных числу 5, взятых в порядке убывания. Запишите пять первых членов последовательности натуральных чисел, дающих при делении на 7 остаток 2, взятых в порядке возрастания. Последовательность (Xn) задана формулой Xn=6n+2. Найдите Х2, Х10, Х21, Х80. Последовательность (Xn) задана формулой Xn=(-2)n+1 +3. Найдите Х3, Х5, Х6.
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1) 30 25 20 15 10 2) 9 16 23 30 37 3) х2=14 х10=62 х21=128 х80=482 4) х3= -2 х5= -6 х6= -8
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