Запишите пять первых членов последовательности двухзначных чисел, кратных числу 5, взятых в порядке убывания. Запишите пять первых членов последовательности натуральных чисел, дающих при делении на 7 остаток 2, взятых в порядк...

Алгебра

Запишите пять первых членов последовательности двухзначных чисел, кратных числу 5, взятых в порядке убывания. Запишите пять первых членов последовательности натуральных чисел, дающих при делении на 7 остаток 2, взятых в порядке возрастания. Последовательность (Xn) задана формулой Xn=6n+2. Найдите Х2, Х10, Х21, Х80. Последовательность (Xn) задана формулой Xn=(-2)n+1 +3. Найдите Х3, Х5, Х6.

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