Запишите правильно вопросительно предложение в Past Continuous. Richard/ look for/ a job/ when/ his boss/ walk/ into the office?
Английский язык
Запишите правильно вопросительно предложение в Past Continuous. Richard/ look for/ a job/ when/ his boss/ walk/ into the office?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Richard was looking for a job when his boss was walking into the office
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