Запишите предложения,изменив время глаголов. Например:Я еду на море.-Я поеду на м??ре. Ты пишешь письмо другу.-.... Она переводит предложение.-... Он смотрит кинофильм.-... Мы изучаем русский язык.-... Вы читаете газету.-...

Русский язык

Запишите предложения,изменив время глаголов. Например:Я еду на море.-Я поеду на м??ре. Ты пишешь письмо другу.-.... Она переводит предложение.-... Он смотрит кинофильм.-... Мы изучаем русский язык.-... Вы читаете газету.-... Они фотографируют море.-...

Автор: Гость