Запишите предложения,изменив время глаголов. Например:Я еду на море.-Я поеду на м??ре. Ты пишешь письмо другу.-.... Она переводит предложение.-... Он смотрит кинофильм.-... Мы изучаем русский язык.-... Вы читаете газету.-...
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Запишите предложения,изменив время глаголов. Например:Я еду на море.-Я поеду на м??ре. Ты пишешь письмо другу.-.... Она переводит предложение.-... Он смотрит кинофильм.-... Мы изучаем русский язык.-... Вы читаете газету.-... Они фотографируют море.-...
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