Запишите предложения Над (поле) пролетел самолет. чайки вьются над (море). деревь?? покрылись (иней). над моим (ухо) послышался шорох. я не мог согнуть ногу в (колено). за (болото) начинается кустарник
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Запишите предложения Над (поле) пролетел самолет. чайки вьются над (море). деревь?? покрылись (иней). над моим (ухо) послышался шорох. я не мог согнуть ногу в (колено). за (болото) начинается кустарник
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Над полем пролетел самолет. Чайки вьются над морем. Деревья покрылись инеем. Над моим ухом послышался шорох. Я не мог согнуть ногу в колене. За болотом начинается кустарник .
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