Запишите предложения найдите в них однородные члены подчеркните союзы.Объясните постановку запятой: 1) заяц не трус,но себя бережёт. 2) замок собачка верная: не лает,не кусается,а не пускает в дом. 3)Ястреб всегда сначала ощип...

Русский язык

Запишите предложения найдите в них однородные члены подчеркните союзы.Объясните постановку запятой: 1) заяц не трус,но себя бережёт. 2) замок собачка верная: не лает,не кусается,а не пускает в дом. 3)Ястреб всегда сначала ощиплет добычу до пёрышка,а потом уже ест. кусается-разбор 6 помогите!!!!!!!

Автор: Гость