Запишите предложения найдите в них однородные члены подчеркните союзы.Объясните постановку запятой: 1) заяц не трус,но себя бережёт. 2) замок собачка верная: не лает,не кусается,а не пускает в дом. 3)Ястреб всегда сначала ощип...
Русский язык
Запишите предложения найдите в них однородные члены подчеркните союзы.Объясните постановку запятой: 1) заяц не трус,но себя бережёт. 2) замок собачка верная: не лает,не кусается,а не пускает в дом. 3)Ястреб всегда сначала ощиплет добычу до пёрышка,а потом уже ест. кусается-разбор 6 помогите!!!!!!!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) две основы 2) перечисление однородных членов 3)обьяснение времени события
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