Запишите предложения вставляя на месте пропусков согласованные распространенны?? приложения. 1)Едва джек подрос нам потребовалась помощь кинолога... 2)Ихтиологи ... изучали фауну Финского залива 3)Новый вид пещерной рыбы обн...

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Запишите предложения вставляя на месте пропусков согласованные распространенны?? приложения. 1)Едва джек подрос нам потребовалась помощь кинолога... 2)Ихтиологи ... изучали фауну Финского залива 3)Новый вид пещерной рыбы обнаружили спелеологи .... 4)Археологи .... нашли древний клад серебрянных монет 5)Офтальмолог ... быстро поставил диагноз и назначил лечение ПЛИЗ ОЧЕНЬ СРОЧНОО!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!111111
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
1) Едва Джек подрос, нам потребовалось помощь кинолога,  профессионального человека с большим опытом.
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