Запишите примеры носителей информации. 1)хранение звуковой информации;2)хранение видеоинформации;3)хранение фотоснимков;4)хранение стихов, рассказов, повестей, романов; 5)хранение компьютерных программ.

Запишите примеры носителей информации. 1)хранение звуковой информации;2)хранение видеоинформации;3)хранение фотоснимков;4)хранение стихов, рассказов, повестей, романов; 5)хранение компьютерных программ.

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Звуковая: грампластинки, видео Blu ray диски, фото на плёнке, стихи и пр. в книгах, программы на CD дисках
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