Запишите примеры тел,веществ и явлений природы,с корорыми высталкиваетесь в повседневной жизни

Запишите примеры тел,веществ и явлений природы,с корорыми высталкиваетесь в повседневной жизни

Ответ(ы):

Ответил Гость:
Сильный ветер,гроза,град.
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