Запишите проценты в виде обыкновенный дробей:15% 6,4% 35% 116% 105% 220% Запишите в процентах дроби: 17/20. 11/25. 21/50. 0,055. 0,745. 1|1/2 1|3/ 5. 2|3/25
Запишите проценты в виде обыкновенный дробей:15% 6,4% 35% 116% 105% 220% Запишите в процентах дроби: 17/20. 11/25. 21/50. 0,055. 0,745. 1|1/2 1|3/ 5. 2|3/25
Ответ(ы):
Ответил Гость:
15% = 15/100 = 3/25 6,4% = 64/1000 = 2/125 35% = 35/100 = 7/20116% = 1 16/100 = 1 4/25 105% = 1 5/100 = 1 1/20 220% = 2 2/10 = 2 1/5 17/20 = 85% 11/25 = 44% 21/50 = 42% 0,055 = 5,5% 0,745 = 74,5 1 1/2 = 150% 1 3/5= 160% 2 3/25 = 212%