Запишите проценты в виде обыкновенный дробей:15% 6,4% 35% 116% 105% 220% Запишите в процентах дроби: 17/20. 11/25. 21/50. 0,055. 0,745. 1|1/2 1|3/ 5. 2|3/25

Запишите проценты в виде обыкновенный дробей:15% 6,4% 35% 116% 105% 220% Запишите в процентах дроби: 17/20. 11/25. 21/50. 0,055. 0,745. 1|1/2 1|3/ 5. 2|3/25

Ответ(ы):

Ответил Гость:
15% = 15/100 = 3/25             6,4% = 64/1000 = 2/125         35%  = 35/100 = 7/20116% = 1 16/100 = 1 4/25          105% = 1 5/100 = 1 1/20      220% = 2 2/10 = 2 1/5 17/20 = 85%    11/25 = 44%    21/50 = 42%   0,055 = 5,5%      0,745 = 74,5  1 1/2 = 150%    1 3/5= 160%      2 3/25 = 212%
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