Запишите пять шесть примеров на каждую группу существительных обозначщих 1) географические названия 2) имена фамилии писателей ученых исторических дея телей литературных героев 3) названия исторических событий 4) Назв...
Запишите пять шесть примеров на каждую группу существительных обозначщих 1) географические названия 2) имена фамилии писателей ученых исторических дея телей литературных героев 3) названия исторических событий 4) Название книг журналов и спектаклей теле или кинофильмов СРОЧНО!!!!!!!!! Заранее спасибо
Ответ(ы):
Ответил Гость:
1)Нил,Африка,Анды,Кольский полуостров,Россия 2)Марк Твен,Том Сойер,Матео Фальконе,Александр Пушкин,Дмитрий Менделеев 3)крещение Руси,битва на реке Калке.нашествие Монголо-Татар,великий путь "из варяг в греки",разгром византии 4)"Мурзилка","Аватар","Брилиантовая рука","Кавказкая пленница","Девушка,с татуировкой дракона"