Запишите пять шесть примеров на каждую группу существительных обозначщих 1) географические названия 2) имена фамилии писателей ученых исторических дея телей литературных героев 3) названия исторических событий 4) Назв...

Запишите пять шесть примеров на каждую группу существительных обозначщих 1) географические названия 2) имена фамилии писателей ученых исторических дея телей литературных героев 3) названия исторических событий 4) Название книг журналов и спектаклей теле или кинофильмов СРОЧНО!!!!!!!!! Заранее спасибо