Запишите равнения реакций между углём и простыми веществами: кислород, литий, алю??иний, водород. Укажите окислитель и восстановитель.

Химия

Запишите равнения реакций между углём и простыми веществами: кислород, литий, алю??иний, водород. Укажите окислитель и восстановитель.

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