запишите решение задачи одним выражением.Вычислите.запишите развернутый ответ.Воды в водоеме на 7т больше,чем льда,через 10 часов 6 т льда растает,а 4 т воды выкачают.на сколькостанетбольше воды,чем льда?
запишите решение задачи одним выражением.Вычислите.запишите развернутый ответ.Воды в водоеме на 7т больше,чем льда,через 10 часов 6 т льда растает,а 4 т воды выкачают.на сколькостанетбольше воды,чем льда?
Ответ(ы):
Ответил Гость:
по кругу стоят числа 1,2,3,4,5,6,7( именно в таком порядке) за одну операцию можно вычесть любые два рядом стоящее числа и из одного вычесть 1,а к другому прибавить 1.За какое наименьшее количество операций можно сделать все числа равными?(покажите, как это сделать и докажите, что за меньшее количество операций этого сделать нельзя)помгите срочно