Запишите с помощью цифр числа: 205 млн Только это.Больше не нужно!Пожалуйста помогите

Запишите с помощью цифр числа: 205 млн Только это.Больше не нужно!Пожалуйста помогите

Ответ(ы):

Ответил Гость:
205000000 ))))))))))))))))
Похожие вопросы