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Запишите с помощью цифр числа: 205 млн Только это.Больше не нужно!Пожалуйста помогите
Запишите с помощью цифр числа: 205 млн Только это.Больше не нужно!Пожалуйста помогите
Ответ(ы):
Ответил Гость:
205000000 ))))))))))))))))
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