Запишите слова по самостоятельной выбранному признаку в три группы ландыши Рыжик тушил пружина снежинка тушить чаепитие
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Запишите слова по самостоятельной выбранному признаку в три группы ландыши Рыжик тушил пружина снежинка тушить чаепитие
Ответ(ы):
Гость:
1 группа ландыши пружина снежинка чаепитие 2 группа Рыжик 3группа тушил тушить если честно я не очень поняла задание
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