Запишите слова с суффиксами -ик-, -ек-, образовав их от данных слов. Молоток, рассказ, арбуз, внук, листок, чиж, козёл, голосок, алмаз, гвоздь, камень , баран, дружок, ящик, комок, осёл, цветок.
Запишите слова с суффиксами -ик-, -ек-, образовав их от данных слов. Молоток, рассказ, арбуз, внук, листок, чиж, козёл, голосок, алмаз, гвоздь, камень , баран, дружок, ящик, комок, осёл, цветок.
Ответ(ы):
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Молоток-молоточек суф ек Рассказ-Рассказик арбуз- арбузик внук-внучек листок-листочек чиж-чижик козёл-козлик голосок-голосочек алмаз-алмазик гвоздь-гвоздик камень-камешек баран-барашек дружок-дружочек ящик-ящичек комок-комочек осёл-ослик цветок-цветочек