ЗАПИШИТЕ СЛОВА ВСТАВЛЯЯ ПРОПУЩЕННЫЕ БУКВЫ В ДВЕ ГРУППЫ:В ПЕРВУЮ -СЛОВА ,В КОТОРЫХ ??АПИСАНИЕ ПРОПУЩЕННЫХ БУКВ МОЖНО ПРОВЕРИТЬ,А В ВТОРУЮ -СЛОВА ,В КОТОРЫХ НАПИСАНИЕ ПРОПУЩЕННЫХ БУКВ НАДО ЗАПОМНИТЬ.стр-жи,с-рока.р-бята.с-стра.н-...
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ЗАПИШИТЕ СЛОВА ВСТАВЛЯЯ ПРОПУЩЕННЫЕ БУКВЫ В ДВЕ ГРУППЫ:В ПЕРВУЮ -СЛОВА ,В КОТОРЫХ ??АПИСАНИЕ ПРОПУЩЕННЫХ БУКВ МОЖНО ПРОВЕРИТЬ,А В ВТОРУЮ -СЛОВА ,В КОТОРЫХ НАПИСАНИЕ ПРОПУЩЕННЫХ БУКВ НАДО ЗАПОМНИТЬ.стр-жи,с-рока.р-бята.с-стра.н-ра.в-сна.с-бака.д-жди.гл-за.з-ма.д-журный.сл-ды.л-цо.м-л-ко.р-ды.за-ц.тр-ва.
Ответ(ы):
Гость:
Написание можно проверить-стрижи-стриж,сестра-сёстры,нора-норы,весна-вёсны,дожди-дождь,глаза-глаз,зима-зимы,следы-след,лицо-лица,ряды-ряд,трава-травы.Написание пропущенных букв надо запомнить-сорока,ребята,собака,дежурный,молоко,заяц.
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