Запишите словами числительные в составе данных предложений, выбрав нужную форму существительных в скобках.1. Борис Ильич руководит школой с 38 (год). Прежний директор был 25 (год) старше. 2. К сэкономленным 429 (рубл...

Запишите словами числительные в составе данных предложений, выбрав нужную форму существительных в скобках.1. Борис Ильич руководит школой с 38 (год). Прежний директор был 25 (год) старше. 2. К сэкономленным 429 (рубль) теперь можно добавить ещё 61 (рубль). 3. С 257 (килограмм) груза машина двигалась медленно. 4. Из 560 500 (гектар) пахотных земель 1689 (гектар) пустуют. 5. Около 76200 (участников) опроса в этом случае были единодушны. 6. Перед 78 000 (зритель) развернулось необычное световое шоу.