Запишите словосочетание гл+числительное

Запишите словосочетание гл+числительное

Ответ(ы):

Ответил Гость:
Не знаю, сколько надо… Ну да ладно… 1. Пятый сделал 2. Восемь играло 3. Третий ударился 4. Первый упал
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