Запишите словосочетание гл+сущ,гл+гл,гл+наречие,гл+местоимение

Запишите словосочетание гл+сущ,гл+гл,гл+наречие,гл+местоимение

Ответ(ы):

Ответил Гость:
Кушать яблоко, запретить кататься, бегать быстро, попросить его
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